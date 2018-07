Op-en afritten Gasthuisberg 2 maanden dicht FIETSERS KUNNEN WEL AL OP NIEUWE FIETSBRUG OVER E314 ANDREAS DE PRYCKER

09 juli 2018

02u34 0 Leuven Vanaf vandaag gaat het op- en afrittencomplex op de E314 ter hoogte van Gasthuisberg twee maanden dicht. De brug over de E314 wordt gerenoveerd. Daarnaast wordt ook de nieuwe weginfrastructuur van de Terbankstraat aangelegd. Fietsers kunnen wel al op de nieuwe fietsbrug over de E314.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) investeert 28 miljoen euro in de mobiliteit van de campus Gasthuisberg van UZ Leuven. De investeringen gaan naar een veilige fietsinfrastructuur, beter openbaar vervoer en een vlottere toegankelijkheid van de campus voor hulpdiensten en bezoekers. De voorlaatste fase van de werken omvat de heraanleg van de toegang van de E314. De werken zijn gestart in maart 2017 en zullen duren tot het einde van dit jaar. Vanaf vandaag is het zover: gedurende twee maanden wordt het op-en afrittencomplex op de E314, ter hoogte van Gasthuisberg, afgesloten.





Nieuwe rotonde

"De brug over de E314 wordt gerenoveerd en de nieuwe weginfrastructuur van de Terbankstraat wordt aangelegd. De nieuwe Terbankstraat volgt een ander tracé en zal aansluiten op een al even nieuwe rotonde. Vanaf begin september zal het op- en afrittencomplex weer open zijn", vertelt Vincent Vanderghote, werfleider van AWV. Gelijktijdig met de renovatie van de brug over de E314 verbetert AWV ook de op- en afritten aan de campus Gasthuisberg. De bochtstralen en markeringen worden aangepast zodat het verkeer veiliger de campus kan in- en uitrijden. Vanaf vandaag kunnen fietsers en voetgangers de E314 wel oversteken via de nagelnieuwe fiets- en voetgangersbrug. Ze zullen hier en daar wel over tijdelijke verhardingen moeten fietsen om veilig en vlot voorbij de werf te geraken, want nog niet alles is helemaal klaar.





Omleidingen

Het autoverkeer op de E314 met bestemming Gasthuisberg wordt omgeleid via afrit 15 en 17. "Het verkeer komende van Brussel leiden we om via afrit 15, Boudewijnlaan (N264), en de Sint-Jansbergsesteenweg (N253). Het verkeer van Lummen wordt omgeleid via de afrit 17, Brusselsesteenweg (N2) en de ring rond Leuven (R23). Ook het verkeer komende van de campus volgt deze omleiding, dus via Tabor of via de Leuvense Ring", geeft Vanderghote van het AWV nog mee. Volgens de huidige timing zullen de nieuwe toegangsweg naar het nieuwe parkeergebouw, de rotonde en de andere infrastructuur in het najaar van 2018 in gebruik genomen worden. Niet onbelangrijk: bij slecht weer of door onvoorziene omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt.