Op 7 februari ook klimaatmars in Leuven Bart Mertens

23 januari 2019

19u00 0 Leuven Op donderdag 7 februari stappen duizenden Leuvense leerlingen mee in een klimaatmars door de universiteitsstad. Dat maakte school Atheneum De Ring zopas bekend. In totaal mikt het initiatief op zo’n 10.000 deelnemers.

De wekelijkse protestactie van Vlaamse scholieren in Brussel krijgt ook navolging in Leuven. In school Atheneum De Ring zaten gisteren zo’n 200 leerlingen samen om na te denken over het klimaat en over welke acties ondernomen kunnen worden om zelf een steentje bij te dragen aan een beter milieu. Uiteindelijk kwam er ook een Leuvense versie van het initiatief in Brussel uit de bus. Op donderdag 7 februari stappen de scholieren door de Leuvense straten om actie te eisen van de regering en van het Leuvense stadsbestuur. Er wordt gemikt op zo’n 10.000 deelnemers. Volgens Ellen Van Gelder van Atheneum De Ring nemen er tot op heden al 12 scholen deel aan de Leuvense Klimaatmars. De mars vertrekt op het Ladeuzeplein en gaat richting Stadskantoor aan het station in Leuven.