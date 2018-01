Oorkonde voor stadsarchief 27 januari 2018

Het Leuvens Historisch Genootschap heeft een oorkonde geschonden aan het Leuvense stadsarchief.

"Het is een traditie om bij gelegenheid van het LHG-Nieuwjaarssalon rond de jaarboekpresentatie een verdienstelijk persoon, instelling of project met de erkenning van de LHG-OORKONDE te honoreren voor zijn of haar bijdrage aan de erfgoedzorg. Dit jaar is de oorkonde met overtuiging voor het stadsarchief. De erkenning voor de inzet rond het bewaren, beheren en ontsluiten van erfgoedcollecties is groot, met een bijzondere vermelding voor het Itinera Novaproject. Dat project digitaliseert de Leuvense schepenbankregisters en ontsluit ze ook voor het publiek", zegt Ramon Kenis van het Leuvens Historisch Genootschap. (BMK)