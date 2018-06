Oorkonde voor kunsthistoricus Paul Reekmans 22 juni 2018

03u03 0 Leuven Het Leuvens Historisch Genootschap (LHG) promoveerde kunsthistoricus Paul Reekmans gisteren tot erevoorzitter. In één beweging kreeg de bekende Leuvenaar meteen ook de LHG-Oorkonde voor Levenswerk.

"Paul is een museum op zichzelf", aldus LHG-voorzitter Ramon Kenis.





In de Justus-Lipsiuszaal van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte in de Blijde Inkomststraat in Leuven werd gisteren een bijzonder man gehuldigd. Bekende Leuvenaar Paul Reekmans kreeg er van 'zijn' Leuvens Historisch Genootschap (LHG) de 'Oorkonde voor Levenswerk'. Voorzitter Ramon Kenis liet ook optekenen dat Paul Reekmans zich vanaf nu ook erevoorzitter van de bekende Leuvense vereniging mag noemen. "In 1910 werd in Leuven een comité opgericht om aandacht te vragen voor erfgoed", aldus Ramon Kenis. "Comiteit Oud-Leuven werd vele jaren later het Leuvens Historisch Genootschap waarin Paul Reekmans in navolging van zijn vader een belangrijke rol speelt. Al sinds de periode van WOII is Paul Reekmans enorm begaan met erfgoed. Paul Reekmans is altijd blijven strijden voor het behoud van erfgoed. Hij kan dan ook terecht omschreven worden als een mens met het juiste hart voor erfgoed en als een museum op zichzelf." (BMK)