Ook vandaag geen busvervoer, want vakbonden De Lijn staken verder... Bart Mertens

14 februari 2019

08u15 0 Leuven Er zijn vanmorgen nog geen bussen uitgereden bij De Lijn in Leuven. De vakbonden hebben gisteren een stakingsaanzegging ingediend en daardoor heeft deze ochtend nog geen enkele bus de stelplaats verlaten. De actievoerders blokkeren de stelplaats in Leuven.

De vakbonden bij De Lijn hebben een stakingsaanzegging ingediend. Concreet wil dit zeggen dat de directie drie dagen de tijd heeft om de vakbonden samen te roepen voor een verzoeningsvergadering maar vanmorgen reed er nog geen enkele bus uit. Actievoerders blokkeren de stelplaats in Leuven. De kans is bijgevolg bijzonder klein dat u met de bus op het werk of op school zal geraken vandaag. In Limburg waren er bij De Lijn al stakingen met wisselende intensiteit en nu blijkt ook Vlaams-Brabant ten prooi gevallen aan de sociale onvrede. Door de nationale staking van gisteren is het al de tweede dag op rij dat de dienstverlening bij De Lijn in onze provincie zwaar verstoord is door sociale acties. Voor de reizigers zit er niets anders op dan op zoek te gaan naar een alternatief. Wellicht zal er vandaag in de loop van de dag nog overleg volgen tussen De Lijn en de vakbonden. Over de exacte reden van de staking kan De Lijn voorlopig niets kwijt.