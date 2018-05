Ook Ozark Henry en Blanche op Groot Verlof STADSFESTIVAL HEEFT PROGRAMMA BIJNA HELEMAAL ROND ANDREAS DE PRYCKER

01 juni 2018

02u57 0 Leuven Het Leuvense stadsfestival Het Groot Verlof heeft bijna zijn volledige programma voorgesteld. Al eerder werd bekend dat De Kreuners, Billy Ocean en Grandmaster Flash op de Oude Markt zullen staan. "Daar werden nu nog Ozark Henry, Van Echelpoel en Blanche aan toegevoegd", meldt de organisatie.

"We zijn zeer trots dat we weer zo'n sterk programma kunnen voorstellen", zegt schepen van Feestelijkheden Dirk Vansina. "Uiteraard zijn de grote namen de blikvangers, maar we blijven het belangrijk vinden om ook een zo divers mogelijk muzikaal aanbod te brengen van de strafste dj's op de Vismarkt tot gezellige luistermuziek op het Hogeschoolplein. Dat artiesten en bands uit eigen stad een kans krijgen op de podia van Het Groot Verlof blijft ook belangrijk: 30% van de affiche is van Leuvense origine."





Aan de affiche van Beleuvenissen op de vrijdagavonden werden toegevoegd: Ozark Henry, Slongs, Ialma en festa!, Buurman, The Bootleg Sixties, Wouter Vandenabeele x3!, Het nationale dj-défilé, Isolde XL, Blanche, CJ Bolland en Van Echelpoel.





Nog één headliner geheim

Op Half Oogst, waarvan al eerder de line-up van zondag werd bekendgemaakt, blijft de headliner van zaterdag 11 augustus nog even geheim. De rest van het programma is uiterst dansbaar met JtotheC, Amery, TheColorGrey en Stikstof.





Op het Hogeschoolplein rijgen onder meer Chaos in the CBD, Debonair en Palmbomen II & Betonkust de nodige house, techno, R&B en discobeats aan elkaar.





"Dit jaar zet Het Groot Verlof meer dan ooit in op Leuvense bands en artiesten. Want al dat muzikale talent dat onze stad herbergt, verdient een podium krijgen. Negen artiesten of bands van eigen kweek komen uw dansbenen respectievelijk nekspieren testen", geeft de organisatie mee. Van gevestigde waarden als Discobar Galaxie en Tom Helsen tot jonge wolven als Major of Rockvonk-winnaars She Bad: ze krijgen allemaal hun plaats in de line-up van Het Groot Verlof. "Voor ons is het superbelangrijk dat Leuvense bands en artiesten een plaats krijgen op de podia van Het Groot Verlof, daarmee geven we een extra boost aan de rijke muziekscène in onze stad", besluit schepen Dirk Vansina. Het Groot Verlof start op vrijdag 13 juli met de eerste Beleuvenissen. Ook de twee vrijdagen nadien staan er nog Beleuvenissen op het programma. Zondag 5 augustus vindt de culinaire topper Hapje Tapje plaats. Een week later is het dan weer Half Oogst. Ook evenementen als Leuven Zingt, Piknik Musik en M-idzomer vallen onder Het Groot Verlof.





Meer info is te vinden op de website https://www.leuven.be/sub/groot-verlof.