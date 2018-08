Ook Onze-Lieve-Vrouw ter Koorts krijgt premie 08 augustus 2018

02u34 0 Leuven Ook de omheiningsmuur van de kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Koorts in de Edward Van Evenstraat ontvangt een premie van minister Bourgeois, meerbepaald een premie van 132.511,80 euro.

Deze barokke devotiekapel is opgericht aan het einde van de zeventiende eeuw. Vanaf 1814 werd ze gebruikt als parochiekerk. Nog later werd er door de minderbroeders een ommuurd klooster opgetrokken naast de kapel. In 1986 werd de hele site aangekocht door de K.U. Leuven, en nam het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum (KADOC) er zijn intrek. De Edward Van Evenstraat wordt binnenkort heraangelegd, en de stabiliteit van de muur is niet meer gegarandeerd. "De muur wordt afgebroken, krijgt een nieuwe fundering, en opnieuw gebouwd. Daarbij gebruikt men zoveel mogelijk oorspronkelijke bakstenen. Het kloostercomplex met omheiningsmuur, calvarie en leilindes is sinds 1994 beschermd als stadsgezicht. De calvarie en leilindes staan dicht bij de muur en zullen tijdens de werken afgeschermd worden. Om de wortels van de bomen niet te beschadigen, zal de nieuwe fundering van de muur volledig onder het huidige voetpad komen te liggen", aldus minister-president Geert Bourgeois. (ADPW)