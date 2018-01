Ook inbrekers vieren feest (als u wegbent) 02u37 0 Leuven De feestdagen betekenen gezellig samenzijn met familie, vrienden en geliefden. Maar ook dat de mensen vaak van huis zijn. En dat weten inbrekers maar al te goed. Ook dit jaar sloegen ze toe in verschillende gemeentes.

In de nacht van zaterdag op zondag werd ingebroken in de Kaminsky op de Léon Schreursvest in





Heverlee

. De dieven klommen over de omheining van de zaak en forceerden vervolgens het raam van de toiletten. Een van hen klom door het raam en opende vervolgens het keukenraam om de rest binnen te laten. Er werd ongeveer 700 euro cash geld gestolen. De inbrekers probeerden ook de kluis te openen, maar dit lukte niet. Het gerechtelijk labo werd verwittigd voor sporenonderzoek.





Ook in café At The Bebop in de Tiensestraat in





Leuven

werd een inbraak vastgesteld. De zaakvoerder had zijn zaak op kerstnacht omstreeks 1 uur gesloten. Op kerstdag in de late namiddag stelde hij echter vast dat de voordeur van het café open stond en de zaak was doorzocht. De indringers hadden de voordeur opengebroken om de zaak binnen te raken. Ze forceerden ook het slot van een bureau waar het wisselgeld verborgen zat. Dat geld was verdwenen.





Ook een bedrijfsgebouw op de Interleuvenlaan in





Leuven

kreeg indringers over de vloer. De feiten werden gisterochtend vastgesteld. Verschillende deuren in het gebouw werden opengebroken en de ruimtes erachter doorzocht. Het is niet bekend of er buit werd gemaakt. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.





Ook in een bedrijfsgebouw op de Geldenaaksebaan in





Heverlee

werd ingebroken. De verantwoordelijke meldde op kerstdag omstreeks 18 uur dat het inbraakalarm afging. Verschillende patrouilles gingen ter plaatse. Een doorzoeking van het gebouw leverde niets op. Uit de vaststellingen bleek dat 2 ramen waren geforceerd. Er waren duidelijke steeksporen zichtbaar. Er werd niets gestolen.





Tot slot werd er ook in een geparkeerde wagen ingebroken. De wagen stond op de Diestsevest in





Leuven

geparkeerd. De eigenaar stelde op kerstdag vast dat de rechter achterruit van het voertuig was stukgeslagen. Een geschenkdoos waarin kledij zat was uit de auto verdwenen.





In de Bleydenberglaan in





Wilsele

werd dit weekend ingebroken via de achterdeur van een woning. Het was de buurman, die op de woning lette tijdens de afwezigheid van de bewoners, die de inbraak opmerkte. Hij verwittigde de bewoners, die onmiddellijk terug naar huis kwamen. De exacte buit is nog niet gekend. Het gerechtelijk labo werd verwittigd voor sporenonderzoek.





Zaterdag werd ingebroken in een huis in de Eikenbergstraat in





Wilsele

. Een venster van een schuifraam werden ingeslagen en de hele woning werd doorzocht. De dief ging aan de haal met juwelen, manchetknopen en geld.





Ook een woning op de Waversebaan in





Heverlee

werd zaterdag bezocht door inbrekers. Overal stonden nog kasten open toen de bewoners thuiskwamen. De buit is voorlopig nog onbekend. Het gerechtelijk labo werd verwittigd voor sporenonderzoek.





Zaterdagmiddag ontdekten de bewoners van een woning in de Gebroeders Tassetstraat in





Wijgmaal

dat er ingebroken werd tijdens hun afwezigheid. Het raam van de toilet werd geforceerd om binnen te geraken. De inbrekers lieten heel wat wanorde na op hun zoektocht. Ze stalen juwelen.





Zondagnamiddag werd ingebroken in een woning in de Prinses Lydialaan in





Heverlee

via een schuifraam aan de achterzijde van de woning, maar ook hier is de precieze buit niet gekend.





Ook een woning in de Waversebaan in





Heverlee

kreeg ongewenst bezoek. (ADPW)