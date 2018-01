Ook elders verscheidene bomen geveld 19 januari 2018

02u25 0

In Leuven waren er, naast de boom op de Diestsesteenweg, problemen door omgewaaide bomen in Ten Wijngaard, het Meesbergpad (met beschadigde elektriciteitskabels als gevolg), de Martellekesweg, de Filosofenlaan, de Kriekenbergweg, op de Diestsesteenweg en de Naamsesteenweg. Daar werd een rijstrook versperd.





In de Egenhovenweg in Heverlee waren een aantal zinken platen van een flatgebouw op de speelplaats van de Vrije Basisschool Terbank terecht gekomen. De kinderen ondervonden hier geen hinder door, aangezien zij binnen waren op het moment dat dit gebeurde. Op verschillende plaatsen was er schade aan daken en dakgoten. In de Koksijdewijk vloog een plaat van het dak van de woning en op de Aarschotsesteenweg van het werkhuis. In het Wijveld in Wijgmaal waaide een dakkoepel weg met een groot gat als gevolg, in de Gebroeders Tassetstraat in Wijgmaal werd het dak beschadigd en moest de brandweer ook een gat dichten. In de Parkstraat in Leuven vlogen herashekkens in het rond, net zoals in de Louis Melsenstraat en op de Geldenaaksebaan. In de Spaarzaamheidsstraat en de Geldenaaksebaan waaiden werftoiletten omver. Gelukkig zat er in geen van beide gevallen iemand op het toilet. In de Catharinalaan in Rotselaar viel een boom op de rijbaan. Op de Vlieghavenlaan in Keerbergen is door de stevige wind een boom op de rijbaan terecht gekomen. De hulpdiensten zijn ter plaatse om de boom te verwijderen. In de Eeuwfeestlaan in Keerbergen belandde dan weer een boom op een elektriciteitspaal, waardoor de paal brak en dwars over de baan kwam te liggen. De baan werd daardoor afgesloten. (ADPW)