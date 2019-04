Oog in oog met inbreker Bart Mertens

07 april 2019

17u15 0 Leuven Een onbekende man werd zaterdagavond betrapt toen hij inbrak in een huis in de Paul Van Ostaijenlaan in Heverlee.

De inbreker vernielde een ruit van de achterdeur stuk en drong zo de woning binnen. Toen hij op de slaapkamer kwam, stond hij plotseling oog in oog met de opgeschrikte bewoonster. De betrapte inbreker ging er onmiddellijk vandoor. Er werd uiteindelijk niets gestolen. Een zoekactie van de politie in de omgeving leverde geen resultaat op. Ook in een flat van een student in de Tessenstraat werd ingebroken. Het cilinderslot van de deur was afgebroken. Toen de student naar binnen wilde gaan, kreeg hij de deur niet meer open. Toen hij uiteindelijk toch binnen was, stelde hij vast dat alle kasten overhoop waren gehaald. Er werd niets gestolen.