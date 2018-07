Oog in oog met inbreker naast bed 20 juli 2018

02u29 0

Een jonge vrouw stond woensdagnacht oog in oog met een inbreker in de Remi Vandervaerenlaan. Toenze wakker werd, zag een man naast haar bed staan met haar laptop en sleutels in zijn handen. Hij nam dadelijk de vlucht uit haar studio en de jonge vrouw zette de achtervolging in. Op de gang excuseerde de inbreker zich en liet tijdens zijn vlucht de laptop en sleutels vallen. Hij kon ontkomen en toen de vrouw de politie wou verwittigen, bemerkte ze dat hij wel haar smartphone gestolen had. (ADPW)