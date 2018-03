Onvoorzichtige moeder riskeert werkstraf 31 maart 2018

02u57 0

Een 34-jarige moeder uit Leuven riskeert net als haar nieuwe partner (38) een werkstraf omdat ze haar zoontje slecht behandelde. De nieuwe vriend stond terecht omdat hij de jongen zo hard in zijn oren kneep tot ze blauw werden. De eerste feiten dateren van bijna vier jaar geleden. De vader van het kind moest meermaals vaststellen dat zijn zoontje verwondingen opliep toen hij terugkeerde van bij zijn moeder en haar nieuwe partner. Het kind liep er zelfs een beenbreuk op, en die leidde tot de klacht. Volgens een wetsdokter waren er op 7 maanden tijd te veel verwondingen om alleen maar een accidentele oorzaak te hebben. De procureur vroeg een werkstraf. Sinds 2016 zouden er geen nieuwe incidenten meer geweest zijn. Volgens de verdediging heeft de jongen ADHD en bezeert hij zichzelf wel vaker en zouden er nooit opzettelijke slagen gevallen zijn. Een nieuwe omgangsregeling wees het kind toe aan de vader. Die was gisteren mild in de rechtbank voor zijn ex en haar partner. "We hebben terug een goed contact. Ik wil ze nog alle kansen geven om ook een gezin uit te bouwen." Vonnis op 4 mei. (KAR)