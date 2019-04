Onverbeterlijke knuffeldief aangehouden ADPW

09 april 2019

In de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 2.30 uur kwam de politie van Leuven tussenbeide in een discussie tussen twee mannen op de Oude Markt. De ene man beschuldigde de andere van de diefstal van zijn jas. Deze man verklaarde echter dat hij had gezien dat de eigenaar van de jas de gsm van een meisje had gestolen. Hij had de jas van deze man dan genomen zodat de verdachte van de gsm-diefstal niet zou wegvluchten. De politie vond effectief een gestolen gsm terug op een muurtje waar de verdachte zich net voordien bevond. Het parket dagvaardde de verdachte van de gsm-diefstal, een 19-jarige Libiër, onmiddellijk in toepassing van het snelrecht.

De nacht nadien, zo rond 2.30 uur, werd dezelfde verdachte opnieuw in Leuven gearresteerd samen met een 32-jarige Libiër. Het tweetal zou een knuffeldiefstal gepleegd hebben op de Collegeberg. De twee mannen hadden een koppel aangesproken en begonnen te dansen met de man van het koppel. De man bleek na het dansje zijn gsm en zijn portefeuille kwijt te zijn. Het koppel en hun vrienden verwittigden de politie die het tweetal kon oppakken. De twee mannen werden voor de onderzoeksrechter geleid op verdenking van diefstal en bendevorming. Ze werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkame