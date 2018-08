Ongeziene chaos op en ver rond E40 VERKEER LOOPT VAST TOT DIEP IN OMLIGGENDE GEMEENTES DOOR WERKEN KIM AERTS

28 augustus 2018

02u22 0 Leuven De wegwerkzaamheden op de E40 ter hoogte van de aansluiting van de E314 en de E40 in Heverlee en Bertem hebben gisteren ongezien veel verkeershinder veroorzaakt. Op de snelweg en tot in de Leuvense deelgemeentes was het 's ochtends en 's avonds aanschuiven.

Niemand ontsnapte gisteren tijdens spitsuur aan de file in en rond Leuven. Boosdoeners waren de aangekondigde wegenwerken op de E40 in Heverlee en Bertem, de werken aan de Tiensesteenweg en tegelijkertijd werd er ook gewerkt aan de spoorwegbrug ter hoogte van de Stella Artois-gebouwen. Daardoor was het al om 7 uur 's ochtends op veel plaatsen stapvoets rijden. Het verkeer op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo zat potdicht, net als het verkeer op de Geldenaaksebaan in Heverlee. Aan de Vaart was het richting centrum aanschuiven tot aan het Vuntcomplex in Wilsele. Op de E40 vanuit Luik was het meer dan een uur aanschuiven. Op de E314 verloren automobilisten meer dan dertig minuten. De federale verkeerspolitie zag veel pechstrookrijders maar er werden nergens boetes uitgeschreven.





Extra rijstrook kan niet

De werken op de E40 zitten volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op schema en zouden maandagochtend afgerond moeten zijn. Volgens AWV is het onmogelijk om in tussentijd een extra rijstrook te voorzien. "We willen alle bestuurders ook aanmanen om geen gebruik te maken van de pechstrook en al zeker niet om er te keren, wat vandaag (gisteren, red.) wel degelijk gebeurde. De werken waren aangekondigd en de beste oplossing is dus om een alternatief te voorzien als dat mogelijk is", reageert Carla Cox van AWV. "We werken dag en nacht. Als bestuurders geen werken zien, is het niet dat er niets gebeurt. Het uitdrogen van beton of asfalt kan 36 uur duren", geeft Cox nog mee. Ook de politie van Leuven zal geen bijkomende maatregelen voorzien. "Het is een heel spijtige samenloop van omstandigheden maar voorlopig zijn er, buiten de files, niet meer incidenten geweest dan anders. We houden wel de vinger aan de pols en bekijken of er een aanpassing mogelijk is aan de tijdelijke verkeerslichten op de Diestsesteenweg", zegt hoofdinspecteur Nicolas Del Piero.





Tot 3 september

De werken in de rijrichting van Brussel duren nog tot en met de ochtend van maandag 3 september. Het verkeer dat vanuit Luik komt via de E40, net voor het knooppunt met de E314 in Heverlee moet over een in plaats van twee rijstroken. Het verkeer dat via de E314 vanuit Lummen komt, heeft ook een rijstrook minder op de verbinding van de E314 naar de E40 richting Brussel.





