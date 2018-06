Ongevallen met fietsers 07 juni 2018

02u50 0 Leuven In het Leuvense zijn drie fietsers gewond geraakt bij ongevallen.

Op de Celestijnenlaan kwam gisterochtend een 28-jarige fietser uit Wevelgem ten val. De man liep een hoofdwonde en verwondingen in het aangezicht op. Hij werd overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, maar bleek er uiteindelijk niet al te erg aan toe te zijn.





Omstreeks 11.40 uur botsten op de Rijdende Artillerielaan ook twee fietssters tegen elkaar. Het ging om een 61-jarige uit Heverlee en een 59-jarige uit Haacht. Die laatste raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Na een controle mocht ze het hospitaal alweer verlaten.





Dinsdagavond moest ook al een 10-jarig meisje even na 17 uur overgebracht worden naar het UZ Gasthuisberg nadat ze in de Joos Florquinlaan met haar fiets tegen een stilstaande vrachtwagen gereden was. Ze hield er een flinke buil op het hoofd aan over, alsook een wonde aan een vinger. (ADPW)