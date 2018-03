Ongevallen door gladde wegen 03 maart 2018

In de Jozef Wautersstraat in Kessel-Lo is een auto gistermiddag tegen een geparkeerd voertuig gebotst. De bestuurder bleef ongedeerd. Op de Geldenaaksebaan in Heverlee kwamen een vrachtwagen en personenwagen in aanrijding met mekaar. Er vielen geen gewonden. Een 52-jarige vrouw uit Glabbeek kwam in de Bondgenotenlaan ter hoogte van de Van Benedenstraat ten val. De dame raakte niet meer recht. Ze werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Een 63-jarige vrouw uit Bierbeek, die poetst in een bankinstelling in de Vital Decosterstraat, kwam tijdens het strooien van zout voor het gebouw ten val. Ze werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. Een 77-jarige vrouw uit Kessel-Lo kwam in de Diestsestraat ten val. Ze kon niet meer op haar been staan. Het slachtoffer werd overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, net als een 80-jarige vrouw uit Leuven die in de Arnould Nobelstraat ten val kwam. (ADPW)