Ongeval met elektrische fiets Bart Mertens

07 april 2019

17u16 1 Leuven Een 46-jarige dame uit Kessel-Lo werd vrijdagavond omstreeks 19.30 uur met de ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis nadat ze in de Platte Lostraat in een aanrijding betrokken raakte.

De vrouw reed met een elektrische fiets en haalde een andere fietser in. Deze week op dat ogenblik onverwachts uit naar links waardoor de twee fietsen in mekaar haakten en de twee fietsers tegen de grond gingen. De vrouw hield aan de valpartij een bloedende hoofdwonde over. De tweede fietser, een 13-jarige jongen uit Kessel-Lo, kwam er vanaf met wat schaafwonden.