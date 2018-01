Onderzoekers willen gedetineerden tewerkstellen in e-commerce 26 januari 2018

Onderzoekers van hogeschool Odisee willen bestellingen van webshops laten afhandelen door gedetineerden, binnen de muren van de gevangenis. "Zo willen we personen voor wie de detentie er bijna opzit, beter voorbereiden op de arbeidsmarkt met het project 'E-commerce in gevangenissen'. De bedoeling is om gedetineerden op het einde van hun periode in de gevangenis naar de arbeidsmarkt te loodsen met een sterk logistiek profiel", zegt projectcoördinator Wouter Verheyen van de Odisee-onderzoeksgroep Bedrijfskunde. "Daarom willen we e-fulfilment - de volledige afhandeling van webshoporders - introduceren in gevangenissen", klinkt het bij Verheyen. "We willen gedetineerden een logistieke opleiding bieden, en hen daarna tewerkstellen in de e-commerce binnen de muren van de gevangenis", vult Liesbeth Naessens van de Odisee-onderzoeksgroep Sociaal-Agogisch Werk aan. "Zo willen we nagaan hoe gevangenisarbeid het welzijn kan bevorderen zowel tijdens als na de detentie", klinkt het nog. (ADPW)