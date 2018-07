Onderzoek woon-werkcombinatie Hertogensite STAD WIL BETER ZICHT OP MOGELIJKHEDEN OP TERREIN ANDREAS DE PRYCKER

18 juli 2018

02u32 0 Leuven Maandag besliste de Vlaamse regering om de plannen uit het uitvoeringsplan te schrappen om op Parkveld in Heverlee woningen en een gemengd bedrijventerrein te plaatsen. In de Hertogensite wordt dit nu ook overwogen. "Er wordt gekeken naar de mogelijke combinatie wonen en werken", vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V).

Het actiecomité 'Parkveld Blijft' haalde maandag zijn slag thuis. De Vlaamse regering besliste om de plannen uit het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) te schrappen.





"Zoals vastgelegd in het recent goedgekeurde ruimtelijk structuurplan blijft de groene corridor tussen Heverleebos, de kazerne van Heverlee en de omgeving van de Sint-Albertusschool behouden, van de oorspronkelijk geplande woonzone op deze plek is dus alvast geen sprake meer. Ook kunnen we onze ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) voor Parkveld nu verder zetten omdat er eindelijk een stedelijke afbakening is voor het gebied. In 2002 startte de Vlaamse Regering met afbakening van stedelijke gebieden en nu is Leuven aan de beurt. Goed nieuws, want het ontbreken van een stedelijke afbakening zorgde er in 2011 voor dat de Raad van State het RUP vernietigde", zegt schepen Devlies. "Groene open ruimten zijn van onomstotelijk belang en moeten waar mogelijk blijven of gecreëerd worden. Maar het is soms al te gemakkelijk een eenzijdige visie aan te hangen en geen rekening te houden met het grotere geheel. Het is de verantwoordelijkheid van de stad om alles goed af te wegen om tot een evenwichtige invulling van haar grondgebied te komen. Zo is er in Leuven niet enkel nood aan groene ruimten, ook is er een grote behoefte aan economische uitbreiding. Daarom starten we straks een economische studie rond ruimtebehoefte en participeren we samen met InterLeuven aan een project rond een duurzame aanpak van de bedrijvenzone Haasrode", vertelt Devlies.





7 hectare

"Er wordt gekeken naar de combinatie wonen en werken. Op de Hertogensite, een terrein van toch 7 hectare, moet dit mogelijk zijn. Op de site zouden een honderdtal woningen komen. Mogelijk biedt dit kansen voor wonen en werken", bevestigt Devlies, die de plannen voor een bedrijventerrein aan Parkveld ook nog niet opgeeft. "Maar dan moet er wel eerst nog een ruimtelijk uitvoeringsplan op tafel komen", klinkt het.





N-VA Leuven reageert dan weer voorzichtig positief op de beslissing van de Vlaamse regering om Parkveld te schrappen uit de afbakening.





"Deze beslissing is deel van de nieuwe visie op open ruimte in Vlaanderen. Als het volgend stadsbestuur toch nog een ontwikkeling op Parkveld zou willen, dan zal het de Vlaamse Regering daarvan moeten overtuigen en dat lijkt me onhaalbaar", zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys.