Onderzoek VDAB: grote vraag naar ICT-profielen in Leuven Bart Mertens

12 november 2018

Uit de cijfers van VDAB blijkt dat de zoektocht naar Informatica en ICT-medewerkers in het arrondissement Leuven de afgelopen jaren erg moeilijk is geworden. Zo is het aantal vacatures sinds 2014 op jaarbasis verdubbeld terwijl het aantal werkzoekenden met het ICT-jobdoel met liefst 24% gedaald is. Op Vlaams niveau ziet VDAB gelijkaardige evoluties.

Het onderzoek van VDAB bevestigt dat er een ‘gat’ is op de arbeidsmarkt inzake ICT. Werkgevers ondervinden jaar na jaar meer moeilijkheden om geschikte ICT-profielen te vinden om de werkvloer de versterken in deze sterk gedigitaliseerde tijd. De voorbije vier jaar verdubbelde het aantal vacatures en het aantal werkzoekende ICT-specialisten daalde met 24 %. Hoog tijd dus om de sector een duwtje in de goede richting te geven en dat doet VDAB onder meer door diverse opleidingen te geven.

Jobbeurs

“Om dit gat in de arbeidsmarkt op te vangen, organiseert VDAB diverse opleidingen, ‘meet and greets’ en andere initiatieven”, zegt Maria Van den Driessche, teamleider ICT-opleidingen Heverlee. “Op jaarbasis studeren er in onze centra in Heverlee en Vilvoorde een tweehonderdtal cursisten af in een ICT-richting. Dat kan gaan van netwerkbeheerder, ontwikkelaar tot nog andere jobs. Om de kloof naar de arbeidsmarkt te verkleinen, organiseren we regelmatig een ICT-jobbeurs. Zo komen we ook tegemoet aan de grote vraag om personeel bij de werkgevers. De beurs groeit jaar na jaar. Deze editie –die plaatsvindt op 13 november in het opleidingscentrum in Heverlee- komen er een dertigtal bedrijven hun vacatures aanbieden.”