Ondernemers leren internationaliseren 03 april 2018

02u26 0

De provincie Vlaams-Brabant en Leuven MindGate organiseren acht interactieve sessies waarbij ondernemers van twintig jonge MedTech en BioTech-bedrijven leren internationaliseren.





"Met de opleiding geven we ondernemingen de kans om een internationaliseringstrategie uit te werken die ze vervolgens kunnen omzetten in praktijk", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Internationalisering. "Het is een traject van interactieve sessies met ervaren sprekers en concrete cases waarin de deelnemende ondernemers ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen', vult Johan Merlevede, directeur van Leuven MindGate, aan. (BMK)