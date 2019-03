Onderkoelde vrouw uit Dijle gered Stefan Van de Weyer en Andreas De Prycker

23 maart 2019

10u31 9 Leuven De brandweer heeft zaterdagochtend een 54-jarige vrouw uit Aarschot uit de Dijle gered. Een voorbijganger merkte de drenkeling rond 6.45 uur op en belde de hulpdiensten.

Twee brandweermannen gingen het water in om de verwarde vrouw te kalmeren en begeleidden haar naar de ladder van de ladderwagen die ondertussen te water was gelaten. Ze werd uiteindelijk met behulp van deze ladderwagen op het droge gehesen ter hoogte van de Amerikalaan. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging, omdat ze onderkoeld geraakte. Ze liep geen verdere fysieke verwondingen op. Na te zijn opgewarmd, mocht ze het ziekenhuis weer verlaten. Ze zei tijdens een wandeling te zijn uitgegleden en in het water te zijn gesukkeld.