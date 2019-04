Ondanks twee dodelijke slachtoffers staat dossier ‘veilig fietspad’ op Leuvense ring helemaal stil: Karin Brouwers (CD&V) geeft Ben Weyts (N-VA) een zetje Bart Mertens

11 april 2019

16u00 2 Leuven De plannen voor een veilig fietspad aan de Rennesingel in Leuven blijven aanslepen… Of beter gezegd: er is eigenlijk nog geen goedgekeurd plan. Karin Brouwers (CD&V) heeft het er helemaal mee gehad en roept minister Ben Weyts (N-VA) op om eindelijk in actie te schieten. “De ouders van verkeersslachtoffers wachten al sinds 2016.”

Autobestuurders die van de Leuvense ring naar de Brusselsesteenweg afslaan of de omgekeerde beweging maken kennen het probleem maar al te goed: een zeer beperkt zicht en bijgevolg goed opletten voor fietsers. De oplossing ligt nochtans voor de hand: een veilig fietspad in dubbele richting dat wordt gescheiden van het autoverkeer. Die ingreep staat al enkele jaren op de planning aan de Rennesingel in Leuven maar veel vooruitgang is er niet in het dossier. Vlaams parlementslid Karin Brouwers is het wachten meer dan beu want het veilige fietspad had al in 2017 klaar moeten zijn. De realiteit is dat er nog geen steen is verlegd. Meer zelfs, er is nog geen goedgekeurd plan. Dat blijkt uit de zoveelste parlementaire vraag die Vlaams parlementslid Karin Brouwers (CD&V) stelde aan minister Ben Weyts.

Ik blijf aandringen bij minister Weyts om in actie te komen maar het enige wat volgt is belofte na belofte. En uitstel na uitstel... Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Karin Brouwers (CD&V)

“Ik ben diep teleurgesteld”, zegt Karin Brouwers die ook zetelt in de Leuvense gemeenteraad. “Ik blijf aandringen bij minister Weyts om in actie te komen maar het enige wat volgt is belofte na belofte. En uitstel na uitstel...Ouders van verongelukte kinderen hebben hier al in 2016 een SAVE-bord geplaatst. Hoelang moeten die mensen nog wachten?” Het kabinet van minister Ben Weyts (N-VA) wijt de vertraging aan de keermuur die moet worden anagepast. Er is immers te weinig plaats voor een gescheiden fietspad. Die klus zou niet evident zijn met vertraging tot gevolg. Er zou nu gemikt worden op 2020 om de veiligheid van fietsers op de Rennesingel gevoelig te verbeteren.

Zijn twee dodelijke slachtoffers dan echt niet genoeg? Geëngageerde buurtbewoonster Liesbet D’huys

Ondertussen vragen ook buurtbewoners zich af waar minister Weyts op wacht want twee dodelijke slachtoffers zijn er al twee teveel. “Nog steeds geen beterschap in zicht voor aansluiting van de Brusselsepoort op Rennessingel. De werkzaamheden zijn alweer uitgesteld. Het deel waar zowel Joeri (Graulus, nvdr) en Agnes (Lambrechts, nvdr) om het leven kwamen, is een gewestweg en bijgevolg de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer. Zijn twee dodelijke slachtoffers dan echt niet genoeg?”, vraagt de geëngageerde buurtbewoonster Liesbet D’huys zich af op Facebook.