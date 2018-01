Ondanks afwezige toppers veel volk verwacht op cross 02u30 0 Foto Vertommen De Soudal Cyclocroos verwacht veel volk aanstaande zondag. Leuven Op zondag 7 januari 2018 vindt in Leuven, aan kazerne De Hemptinne in Heverlee, de Soudal Cyclocross plaats. Dat gebeurt al voor het zevende jaar op rij.

Om 10 uur begint de jeugdinitiatie, terwijl het om 11 uur de beurt is aan de nieuwelingen. Om 12 uur en 13.45 uur zijn respectievelijk de junioren en de elite dames aan de beurt. Daarna, om 15 uur, gaan de elite mannen en de beloften van start. Bezoekers hebben toegang tot het terrein vanaf 9 uur. Toppers Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert en Laurens Sweeck zullen er niet bij zijn. Zij trainen in Zuid-Europa met het oog op de komende kampioenschappen en laten daarom de cross in Leuven links liggen. Ondanks de afwezigheid van deze toppers, worden er weer heel wat toeschouwers verwacht. Dat zal allicht de nodige verkeersdrukte met zich mee brengen. De Leuvense politie waarschuwt om de wagen thuis te laten. "Kom bij voorkeur te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Wanneer je met de wagen komt, kom dan zeker op tijd en parkeer je reglementair. Om het verkeer in goede banen te leiden, zijn er een aantal verkeersmaatregelen van kracht. Overtreders zullen beboet en/of getakeld worden", klinkt het. (ADPW)