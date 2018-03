Onbeperkt parkeren op 10 Shop&Go's STAD WACHT NOG OP SLIMME SENSOREN EN BLAUWE SCHIJF IS ER NIET VERPLICHT KIM AERTS

27 maart 2018

03u24 0 Leuven Aan het Smoldersplein in Leuven kan je op de tien nieuwe Shop&Go-plaatsen voorlopig onbeperkt gratis parkeren. De nieuwe regeling van 45 minuten is er in voege, maar de stad Leuven wacht nog op de slimme sensoren die de parkeertijd registreren. Een blauwe schijf is er niet verplicht waardoor parkeerwachters noodgedwongen laten begaan.

De Shop&Go-borden in de Leuvense straten werden vorige week nog aangepast van 30 naar 45 minuten gratis parkeren. Daarmee maakte de stad haar belofte aan de handelaars waar die gevraagd hadden om de parkeerduur met een kwartier te verlengen.





Aan het Smoldersplein en in de Vaartstraat kwam er nog een extra reorganisatie. In totaal werden er daar vijf Shop&Go-plaatsen geschrapt terwijl er dertig meter verder, aan de overkant van het gerechtsgebouw, tien extra Shop&Go-plekken bijkwamen. Een winst van vijf Shop&Go-plaatsen.





De signalisatieborden werden vorige week overal aangepast terwijl de slimme sensoren die de parkeertijd moeten registreren nog niet geleverd werden.





Onterechte retributies

"We verwachten de levering van de tien stuks binnen dit en twee weken", schat schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a). "De plaatsing daarna zou heel snel moeten gaan."





Maar omdat een blauwe schijf daar niet verplicht is, kunnen parkeerwachters momenteel geen retributie uitschrijven voor al wie zijn tijd overschrijdt. Toen de borden net geplaatst werden, deden ze dat nog wel maar ze werden teruggefloten. "Het klopt dat we op die nieuwe Shop&Go-plaatsen een tiental onterechte retributies hebben uitgeschreven maar die zijn ondertussen allemaal geannuleerd", bevestigt Peter Lamens van Optimal Parking Control dat toeziet op het parkeerbeleid.





"Wij kunnen enkel akte nemen van de situatie daar", aldus Lamens nog.





100.000 euro

De oude Shop&Go-plaatsen, twee in de Vaartstraat en drie voor het justititiepaleis, zijn ondertussen omgevormd tot een parkeerzone voor zorgverstrekkers en bewoners met een parkeerkaart. De slimme sensoren die daar nog maar sinds november in de grond steken dienen tot niets meer en zullen ook niet meer kunnen gerecupereerd worden. "Men gaat die binnenkort verwijderen maar het is niet zeker wanneer men die uitgraaft, dat die sensoren nog zullen functioneren", bevestigt schepen Robbeets. De stad investeerde in totaal 100.000 euro voor het systeem van de slimme sensoren voor een honderdtal Shop&Go-plaatsen. "Hier wordt gemorst met geld", reageert Lorin Parys van oppositiepartij N-VA. "Het parkeerverhaal wordt zo ook heel onduidelijk terwijl wij net het tegenovergestelde vragen", benadrukt kandidaat-burgemeester Parys nogmaals.