Omleidingen De Lijn door Brabantse Pijl 11 april 2018

Busreizigers in de omgeving van Leuven en Overijse moeten vandaag rekening houden met omleidingen door de wielerwedstrijd de Brabantse Pijl. Tijdens die wedstrijd volgen heel wat buslijnen een alternatieve reisweg.





In Leuven wordt een groot deel van het stadscentrum tot na de middag niet bediend, al zijn er wel enkele vervanghaltes.





"In Leuven rijden er van 's ochtends vroeg tot 14 uur geen bussen op onder meer de Bondgenotenlaan en het Rector De Somerplein. Reizigers kunnen het centrum wel nog bereiken via alternatieve haltes. Alle lijnen stoppen aan het station. Voor bussen 1 en 2 ligt de centrumhalte aan het Heilig Hartziekenhuis. Lijnen 4, 5 en 6 krijgen een tijdelijke halte in de Burchtstraat. De meeste andere lijnen stoppen tijdelijk op de hoek van de Tessenstraat en de Brusselsestraat. Tot slot wordt Gasthuisberg wel de hele dag lang bediend. Vanaf 14 uur volgen de bussen in Leuven opnieuw hun normale reisweg." (BMK)