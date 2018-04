OHL verliest een van haar eerste stewards 24 april 2018

OHL is in rouw na het overlijden van Fons Smeyers, één van de allereerste stewards van de voetbalclub.





Fons zette zich al sinds 2004 in voor de veiligheid tijdens de wedstrijden van OHL. Hij was ook nog een tijdje voorzitter van supportersclub Eendracht Leuven. Bij vrienden en familie stond hij bekend als een sociaal en joviaal man.





Fons overleed na een slepende ziekte. De afscheidsplechtigheid vindt morgen plaats in het Crematorium Westlede, op de Smalle Heerweg 60 in Lochristi, om 11.30 uur. (BMK)