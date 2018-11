OHL-supporters: “Vak K opnieuw Hel van OHL” Supporters willen tweede periode aangrijpen om sfeer van weleer te herstellen Bart Mertens

16 november 2018

18u00 0 Leuven De OHL-supporters beginnen net zoals de spelers vanavond aan een nieuwe periode. De wedstrijd vrijdagavond tegen Union willen de supporters aangrijpen om van het bekende Vak K opnieuw ‘de hel van OHL’ te maken. “Het is tijd om opnieuw als een supportersfamilie achter de ploeg te staan”, zegt Marc Van Eylen van supportersclub Louvaniste.

De Leuvense voetbalclub OHL speelt vanavond thuis tegen Union en dat moet een bijzondere wedstrijd worden in het King Power at Den Dreef Stadion. OHL verloor zopas voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha in het dramatische ongeval met zijn persoonlijke helikopter in Leicester maar sportief had dat geen negatieve gevolgen. Integendeel, OHL lijkt een tweede adem gevonden te hebben en dat blijkt ook het geval bij de trouwe supporters van de club. Supportersclub Louvaniste roept alle supporters op om vanaf nu samen als één man achter de ploeg te staan, in goede en kwade tijden. Of ook: hoe een menselijk drama kan leiden tot meer verbondenheid.

Eén grote supportersfamilie

“De tweede periode van de competitie gaat van start en in die tweede periode moeten we het ticket voor de promotie zien af te dwingen”, zegt Marc Van Eylen van supportersclub Louvaniste. “Het is nu tijd om als één supportersfamilie achter de ploeg te blijven staan. Alle supporters samen, dat is het motto. We willen van tribune 4, beter bekend als de K, opnieuw de ‘hel van OHL’ maken en om dat doen we tegen Union door alle supporters in vak K een witte overall te geven. De Louvanisten schrijven sfeer vanaf nu opnieuw met de grote S in een herboren vak K.”

Ook supporter Hans Verhoeven roept op om terug te keren naar de ziel van de club. “Tijd voor een nieuw begin”, klinkt het. “De laatste jaren is er veel van de OHL-ziel verloren geraakt. Door de slechtere resultaten maar ook door het gerommel in de bestuurskamer en de overname van de club. Voor veel mensen is OHL niet langer OHL en zo kom je in een vicieuze cirkel terecht. Al het gedoe heeft de ziel van de club aangetast en daarom willen we vanaf nu opnieuw als één blok achter ploeg gaan staan. De ‘hel van OHL’ moet terugkomen en de lont ligt achter de goal in de nieuwe tribune 4, beter bekend als de oude tribune K.”

Peter Willems

Voor de tegenstanders is een herboren vak K alvast slecht nieuws, want de supporters in dat vak bouwden in het verleden een reputatie op als een van de strafste in de Belgische voetbalwereld. Ondertussen heeft OHL ook een nieuwe Chief Executive Officer aangesteld na de plotse dood van Vichai Srivaddhanaprabha. Aiyawatt Srivaddhanaprabha, zoon van de betreurde Vichai en ondervoorzitter van Oud-Heverlee Leuven, maakte bekend dat Peter Willems die taak op zich zal nemen vanaf januari 2019. Willems heeft meer dan 13 jaar ervaring bij UEFA.

Het is belangrijk om naar de supporters te blijven luisteren Toekomstig CEO van OHL Peter Willems

“De komst van Peter is een belangrijke stap voorwaarts. Ze past in het verder uitbouwen van de infrastructuur en de lange termijnambities van de club. We zijn zeer verheugd dat we iemand met zijn ervaring en kennis kunnen aantrekken voor het vervullen van deze cruciale leidinggevende functie”, besluit Aiyawatt Srivaddhanaprabha. Peter Willems zelf is ook verheugd. “Ik ben heel trots dat ik de kans krijg om deze mooie club te leiden en verder kan bouwen op de sterke funderingen die de King Power familie hier heeft gelegd. Ik besef hoe belangrijk de erfenis van de overleden voorzitter is voor zijn familie en voor iedereen die bij de club betrokken is. De supporters zijn het hart en de ziel van de club en het is belangrijk voor mij om naar hen te blijven luisteren. Ik kijk ernaar uit met hen samen te werken om hun club vooruit te helpen en de beleving nog te verbeteren.”