OHL-supporters op bezoek in Leicester THAISE EIGENAAR TRAKTEERT OP UITSTAP MET PREMIER LEAGUE-WEDSTRIJD ANDREAS DE PRYCKER

22 januari 2018

02u30 0 Leuven Zo'n 120 Leuvenaars zijn afgelopen weekend het Kanaal overgestoken voor een trip naar Leicester. De Thaise eigenaar van OHL, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, had ervoor gezorgd dat de supporters van de club gratis konden genieten van de Premier League-wedstrijd Leicester City-Watford. Verder konden ze ook de studentenstad zelf ontdekken. De uitstap bleek een schot in de roos.

Met kleine oogjes verzamelden de 122 OHL-supporters zaterdag om vier uur 's ochtends aan de Kardinaal Mercierlaan in Heverlee, waar de thuisingang van OHL zich bevindt. De Leuvenaars offerden hun slaap graag op om de Premier League-wedstrijd Leicester-Watford bij te wonen. Met twee bussen ging het richting het Franse Calais, om met de ferry de oversteek naar Dover te maken. Van daaruit reed de bus nog een viertal uur noordwaarts, naar het gezellige stadje Leicester. Daar werden de Leuvense supporters als sterren onthaald.





Traktatie

Overnachten deden ze in het poepchique Marriott Hotel, even buiten de stad. In dat hotel kregen ze een welkomstpakket aangereikt, gevuld met sjaals, truitjes, en andere toebehoren. Voor de wedstrijd stond er een uitgebreid diner op het menu. Ook dat was, net als de rest van de trip, een traktatie van de Thaise OHL-eigenaar Aiyawatt Srivaddhnapraba, zoon van de eigenaar van Leicester City.





Een topwedstrijd werd het niet, maar het hele Premier League-gebeuren liet toch een stevige indruk na. Leicester won verdiend met 2-0 na een doelpunt van cultheld Jamie Vardy en ook die andere topper, Riyad Mahrez, wist zijn doelpuntje mee te pikken. Daarna volgde de ultieme verbroedering tussen beide supporterskernen in de aanpalende 'Blues Bar'. Er waren alleen lachende gezichten te bespeuren.





Fervent OHL-supporter Iñaki Redondo, was in de wolken. "Eigenlijk zijn wij vertrokken zonder dat we goed en wel wisten wat er op ons zou afkomen. We zijn lang onderweg geweest, maar we zijn als koningen onthaald. Ondanks de twijfels van velen, hebben King Power en de Thaise eigenaar laten zien dat ze het goed menen met ons", klinkt het.





Vertrouwen

Ook uit de mond van Luc Van Meerbeek, penningmeester van supportersclub Eendracht Leuven, kwam er alleen maar lof. "Nu ik dit heb meegemaakt, ben ik nog blijer dat de Thaise eigenaar ons heeft overgenomen en dat we niet zijn meegegaan in het verhaal van lokale initiatieven. Ik heb altijd achter hun ideeën gestaan en ben ervan overtuigd dat alles op termijn goed zal komen met de club. Leicester is ook van derde klasse naar eerste gepromoveerd en mocht enkele jaren geleden zelfs de kampioenstitel op zijn palmares bijschrijven. Als je ziet hoe beide supportersclans met elkaar omgaan, kan je niet anders dan besluiten dat de hele trip een prachtige ervaring is geweest", besluit Van Meerbeek.





Zondagvoormiddag werd er nog een stadionbezoek aan het King Power Stadium voorzien. Daar fungeerde een lokale voetballegende als gids. Nadien vertrokken de 122 Leuvenaars weer naar huis, om uiteindelijk zondagavond moe maar voldaan in bed te kruipen.