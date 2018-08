OHL-speelsters bezoeken rustige 7even Tuinensite 07 augustus 2018

De dames van OHL hebben onlangs een opgemerkt bezoekje gebracht aan de site 7even Tuinen aan de Tiensevest in Leuven, waar voorheen de Van der Elst sigarenfabriek gevestigd was. Ze zijn eerst naar Leive Vloms gaan kijken, om daags nadien vroeg uit de veren te zijn. Daarna trokken ze met zijn allen, zowel de eerste ploeg als de jongeren en hun staff, naar de rustige oase die de 7even Tuinen is, om er te gaan eten in restaurant de Gloria. Het bezoekje smaakte het gezelschap van ongeveer vijftig personen, er werd zelfs rekening gehouden met hun voorkeur. Hun gastheer in de 7even Tuinen was bewoner Peter Desmet.





(SVDL)