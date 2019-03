OHL Galadiner: 1.600 euro voor shirt van Kevin De Bruyne maar Youri Tielemans deed nog beter… Bart Mertens

19 maart 2019

10u30 0 Leuven De eerste editie van het OHL Galadiner was een groot succes. Er werd meer dan 20.000 euro opgehaald. De ziekenhuisschool van UZ Leuven krijgt 12.500 euro. Zo’n 8.000 euro gaat naar de sociale projecten van voetbalclub OH Leuven.

In de seatsruimte van het King Power at Den Dreef Stadion werd de eerste editie van het OHL Galadiner georganiseerd. Voetbalclub OH Leuven organiseerde dit event ten voordele van de eigen sociale projecten en voor de ziekenhuisschool UZ Leuven. “Met een bedrag van ruim 20.000 euro overtreft de opbrengst van het Galadiner de stoutste verwachtingen”, zegt Johan Vanneck van OHL. “Bijna 250 mensen schoven aan voor het diner. Ook de spelers en technische staf tekenden present. Zij waren net op tijd terug van de oefenstage in het Spaanse Algorfa.”

Khun Vichai

De veiling van enkele voetbalshirts bleek het hoogtepunt van het Galadiner. Het gesigneerde shirt van Kevin De Bruyne werd verkocht voor 1.600 euro. Het shirt van Youri Tielemans deed nog beter met 1.800 euro. The Vichai Srivaddhanaprabha Foundation deed nog een gift van 6.100 euro. Een symbolisch bedrag omdat Khun Vichai op 4 april 61 jaar zou zijn geworden als een helikoptercrash er niet anders over had beslist.