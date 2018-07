OHL gaat door met stamnummer Stade Leuven INGREEP MOET PRESTIGE ROND CLUB WEER HELPEN OPBOUWEN ANDREAS DE PRYCKER

18 juli 2018

02u39 0 Leuven Het is gedaan met het stamnummer 6142 van Zwarte Duivels Oud-Heverlee. OHL schuift het stamnummer opzij en kiest opnieuw voor stamnummer 18, dat van Stade Leuven. Een kwestie van prestige, zo blijkt. "Topclubs hebben allemaal een laag stamnummer. Het Leuvense voetbal heeft een mooie geschiedenis en zo willen wij prestige opbouwen rond de club", zegt Paul Van Der Schueren, CEO van OHL.

OHL ontstond in 2002 uit de fusie van Stade Leuven, Daring Club Leuven en Zwarte Duivels Oud-Heverlee. Stade ontstond in 1903 onder de naam Stade Louvaniste en droeg het stamnummer 18. Bij de fusie speelden zij in derde nationale. Net zoals Zwarte Duivels Oud-Heverlee, dat het stamnummer 6142 had. Daring Club Leuven, stamnummer 223, stapte mee in de fusie. Zij speelden in provinciale op het moment van de fusie. Omdat de financiële situatie van de Zwarte Duivels het beste is, wordt er voor het stamnummer 6142 geopteerd. Het seizoen 2002-2003 wordt dan ook onder dit stamnummer gestart. Het komende seizoen zal onder het stamnummer 18 van start gaan. De schulden van de vzw van Stade Leuven van toen, worden niet meegenomen.





Laag nummer

"Wij wilden meegeven dat het Leuvense voetbal een historie heeft. Het heeft een bepaald prestige om zo'n laag stamnummer te hebben. De Belgische topclubs hebben allemaal een laag stamnummer. Het Leuvense voetbal heeft een mooie geschiedenis en op die manier willen wij prestige opbouwen rond de club", zegt Paul Van Der Schueren, CEO van OHL. "Zonder Zwarte Duivels was het gedaan met voetballen in het Leuvense. Dankzij hen is OHL tot in eerste nationale geraakt", vertelt Albert Vandezande, burgemeester van Oud-Heverlee op het moment van de fusie. Vandezande was met zijn bedrijf Vandezande NV hoofdsponsor van de Zwarte Duivels en bij de fusie werd de NV hoofdsponsor van OHL. Enkele jaren geleden stopte Vandezande de sponsoring uit onvrede met het beleid van het clubbestuur. "Voor mij is het stamnummer eerlijk gezegd niet van belang. Zolang OHL maar kampioen speelt en naar eerste klasse promoveert. En zolang de jeugdspelers maar kunnen doorstromen. Als dat allemaal kan, is dat dankzij Oud-Heverlee. En daar ben ik erg fier op", vertelt Vandezande, die zelf ook nog bij 'den Daring' speelde.





Olie op het vuur

OHL-supporter Tom Dehaes was vroeger supporter voor Stade Leuven, maar toch begrijpt hij de wissel niet zo goed.





"Als dat de club nu op één of andere manier financiële of structurele voordelen zou opleveren, geen probleem. Maar als je weet dat er élk jaar kritiek is omdat er in het truitje te weinig groen, zwart of rood zit, en het nu eindelijk een beetje windstil is, vind ik dit olie op het vuur gooien. OHL speelt al zestien jaar met dit stamnummer. Waarom dan terug veranderen?", vraagt Dehaes zich af.