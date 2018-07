OHL Fandag brengt animatie voor alle supporters 30 juli 2018

02u23 0 Leuven De jaarlijkse OHL fandag was deels door het weer andermaal een schot in de roos, minstens duizend supporters kwamen in en rond het King Power at Den Dreef Stadion een kijkje nemen.

De aftrap werd genomen met een Stadiontour op het middaguur, Engelse clubtrainer Nigel Pearson was de gids van dienst. Tijdens de handtekeningsessie werden onder andere Engelse kapitein Elliot Moore en Thaise keeper Kawin Thamsatchanan druk gesolliciteerd voor een krabbel.





"Deze fandag was uitgebreider en beter voorbereid dan voorbije edities. Elke supportersclub kreeg een standje en daar werden steeds enkele voetballers geplaatst die er handtekeningen uitdeelden. Ons programma was over een hele dag gespreid waardoor het een groot komen en gaan was, ik schat dat er minstens duizend aanwezigen waren. Het merendeel kwam terug voor de avondmatch OHL tegen topper en bekerhouder Standard Luik", weet voorzitter Chris Vandebroeck. Tijdens de rust werd een wedstrijdje wandelvoetbal gespeeld waarin onder andere bestuurslid Johan Vanneck, ook gekend als figurant bij successerie FC De Kampioenen, zijn kunstjes in vertraagd relais liet bewonderen. (SVDL)