OHL ensceneert bomontploffing bij evacuatieoefening 14 maart 2018

02u26 0 Leuven Voetbalclub OHL (Oud-Heverlee Leuven) hield maandagavond een evacuatieoefening tijdens de beloftenwedstrijd tegen Union Saint-Gilloise. Tijdens de oefening stond er zelfs een valse bomontploffing op het programma in het King Power at Den Dreef Stadion.

Elke club uit 1A of 1B is verplicht om dit om de drie jaar te organiseren. De oefening heeft vooral als doel om de werking van de stewards en het Rode Kruis te controleren. Om de oefening zo echt mogelijk te doen lijken, waren er ook een aantal supporters naar het stadion afgezakt. Er werd hen gevraagd om voorwerpen mee te nemen die ze eigenlijk niet bij mochten hebben. Dit om te kijken of de stewards het zouden vinden tijdens de fouille aan de ingang. De supporters die kwamen kijken, kregen een gratis ticket voor een wedstrijd van de eerste ploeg van OHL (ADPW)