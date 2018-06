Odos organiseert vierde editie wandelzoektocht 04 juni 2018

02u35 0 Leuven Na vier jaar wordt het stilaan een traditie dat de Vlaamse vzw Odos, voluit ouders die opnieuw starten, tijdens de zomer een wandel- en fotozoektocht organiseert.

De vzw behandelt de problematiek van ouders in een niet-conventioneel gezin. Na de vorige edities in Tienen, Zottegem en Mechelen, zijn we dit jaar te gast in Leuven. Tijdens de wandeling van ongeveer 4,5 kilometer kunnen de deelnemers de antwoorden vinden op 13 vragen en 32 fotovragen. De wandeling start en eindigt op het Martelarenplein.





De vijf beste deelnemers winnen een waardebon. "Nieuw dit jaar is dat we enkele leuke prijzen, geschonken door bekende Leuvenaars, verloten onder alle ontvangen antwoordformulieren", klinkt het bij Odos. Deelnemen kan tot 30 september. Boekjes met de wegbeschrijving en vragen zijn voor 4 euro te koop bij Café Sport en Brasserie L'étoile d'Or.





Alle bijkomende informatie vind je op www.odos.be/zoektocht.





(ADPW)