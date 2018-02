OCMW klaar om daklozen warm bed te bieden 26 februari 2018

Leuven Het Leuvense OCMW is voorbereid op de vrieskou. Dat zegt voorzitter Herwig Beckers (CD&V). "We hebben tussen de tien en vijftien bedden beschikbaar om daklozen een warme nachtrust te bezorgen."

Het was de voorbije dagen al behoorlijk koud, en dat wordt er deze week niet meteen beter op. Vooral 's nachts duikt het kwik stevig onder nul, maar het OCMW is voorbereid. "We hebben tussen de tien en vijftien bedden onmiddellijk beschikbaar", zegt OCMW-voorzitter Herwig Beckers. "De ervaring leert ons dat die capaciteit ruim voldoende is voor Leuven. In het onwaarschijnlijke geval dat er toch meer daklozen nood zouden hebben aan een warm bed, kunnen we die mensen nog altijd onderbrengen in een hotel. Voor zover ik weet, is dat evenwel nog nooit nodig geweest in het kader van een koudegolf. Onze maatschappelijk werkers contacteren de ons bekende daklozen ook proactief, om hen bed, bad en brood aan te bieden."





Toch weerklinkt er ook kritiek op het beleid inzake dak- en thuislozen. Zo schrijft Anna Raymaekers op Sociaal.net dat er geen stedelijk actieplan is, ondanks het feit dat er in Leuven minstens een honderdtal dak- en thuislozen verblijven. "CAW Oost-Brabant wil graag starten met Housing First in Leuven. Alleen willen de stedelijke beleidsvoerders niet mee. Ook andere Leuvense welzijnsorganisaties zetten zich in om dak- en thuislozen een plek te geven, maar botsen steeds op grenzen. Uit onderzoek blijkt dat de methodiek Housing First zeer positieve resultaten boekt. Ik vraag mij dan ook af waarom dit geen plek krijgt in onze stad." (BMK)