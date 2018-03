OCMW investeert meer dan 1,6 miljoen euro in betaalbaar wonen 24 maart 2018

02u26 0 Leuven OCMW Leuven investeert de komende drie jaar meer dan 1,6 miljoen euro in betaalbaar wonen. Veel koppels met kinderen of alleenstaande ouders die op de wachtlijst staan voor een sociale woning, zijn moeten verhuizen omdat de Leuvense huurprijzen te hoog zijn. Daarom wil OCMW Leuven vanaf 1 april 2018 jaarlijks 420.000 euro inzetten voor huurpremies.

"De extra middelen gaan naar een huurpremie voor gezinnen die wachten op een sociale woning én naar het Leuvens sociaal verhuurkantoor. Zodat zij betaalbaardere en geschikte sociale huurwoningen in Leuven kunnen aanbieden", zegt voorzitter van OCMW Leuven, Herwig Beckers. "Met deze maandelijkse financiële ondersteuning vermindert hun huurlast. Hierbij richten we ons in eerste instantie op gezinnen met kinderen. Vooral éénoudergezinnen, in het kader van de strijd tegen kinderarmoede", wist Leuvens OCMW-raadslid Pieter Vandenbroucke.





Huursubsidies

Kandidaat-huurders van de Leuvense sociale huisvestingsmaatschappijen SWAL of Dijledal zijn hiervoor kandidaat als ze in Leuven wonen en al meer dan twee jaar op de wachtlijst van deze organisaties staan. Een alleenstaande ouder die hieraan voldoet, zal in aanmerking komen voor een huurpremie van 40 euro per maand. Per kind verhoogt dit bedrag met 15 euro. Als de ouders al vier jaar wachten, komt er 10 euro per maand bij. Men mikt erop om ongeveer duizend Leuvense kinderen te bereiken via deze maatregel. OCMW Leuven raamt deze investering van de huursubsidie op 1.250.000 euro voor de komende drie jaar. OCMW Leuven zal ook huursubsidies betalen aan sociaal verhuurkantoor SPIT in de zoektocht naar goedkopere en geschikte Leuvense sociale huurwoningen. De komende drie jaar investeren ze er 407.000 euro in. (SVDL)