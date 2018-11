Nu vrijdag 7e editie van Leuven by Night Bart Mertens

22 november 2018

18u15 0 Leuven Op vrijdag 23 november vindt de 7e editie van Leuven by Night plaats. Met die gezellige nocturne zet handelaarsorganisatie Liefst Leuven de eindejaarsperiode in Leuven feestelijk in. “Duizenden en duizenden lichtjes worden aangestoken en de meest sfeervolle tijd in de stad breekt weer aan. Heerlijk!”, zegt handelscoach Tine Vandeweerd.

Leuven staat de op de kaart als shoppingstad en wil die status kracht bijzetten door tal van activiteiten. Eén van de hoogtepunten van het jaar is ‘Leuven by Night’. Dat populaire event is al toe aan de 7e editie. Handelscoach Tine Vandeweerd van Liefst Leuven mag ook dit jaar een hele reeks activiteiten aankondigen die de shoppers een fijne avond zullen bezorgen in Leuven op vrijdag 23 november.

Black Friday

“Uiteraard zijn de winkels, nota bene op Black Friday”, klinkt het. “Ons event Leuven by Night heeft ook dit jaar tal van leuke verrassingen voor de bezoekers. Zo zorgen bands van LUCA School of Arts voor de gezellige muzikale omkadering en Cirkus in Beweging presenteert fantastische acts met vuur en licht. In de Mechelsestraten staan dan weer foodstanden en voor lekkere cocktails moet je in de Brusselsestraat zijn dit jaar. Ook leuk: de bekende zaak De Walvis presenteert de keuze van de kampioenen. Ze hebben een selectie gemaakt van de beste oesters van dit jaar.” Verder kan je ook verlost geraken van je oude jeansbroeken. Bij Harvest Club op M. De Layensplein kan je je oude broek binnenbrengen en krijg je voor elk ingeleverd exemplaar een kortingsbon van 5 euro. De oude broeken worden teruggestuurd naar MUD die de jeans zal gebruiken om nieuwe broeken te maken. Dat doen ze overigens niet enkel nu vrijdag maar vanaf nu gewoon het hele jaar door. Meer info: www.liefstleuven.be