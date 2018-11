Nu ook kampioenentruien te winnen op Belgisch kampioenschap Beermile Stefan Van de Weyer

08 november 2018

13u55 0 Leuven De brede top van de Belgische triatlonwereld komt vrijdagavond naar het Leuvense Sportkot afgezakt om alles te geven voor het Belgisch kampioenschap Beer Mile. Tijdens de zevende editie van dit kampioenschap komen er ook voor de eerste keer nationale kampioenentruien aan te pas.

Op het Sportkot in Leuven vindt vrijdagavond voor de zevende keer het Belgisch kampioenschap Beermile plaats, uitgaande van de Belgische Beermile Bond (BBB), dit als afsluiter van het triatlonseizoen. Organisator en Leuvense triatleet Geert Janssens mocht vorig jaar om en bij de tachtig deelnemers ontvangen. Voor deze editie staan ook enkele toppers aan de start.

Op het ludieke evenement moeten de mannen vier rondjes van vierhonderd meter lopen, per ronde moeten ze een blikje bier soldaat maken. De vrouwen leggen dezelfde afstand af, maar moeten per lus een glas cava opdrinken.

“Vanaf dit jaar wordt er ook speciale aandacht besteed aan de masters categorie, voor de atleten van veertig jaar en ouder. De meer ‘ervaren’ mannen en vrouwen toonden ook stevige interesse in dit groots evenement en zullen dan ook passend na de wedstrijd op een stijlvolle manier bekroond worden”, aldus organisator en triatleet Geert Janssens.

Onder andere Robrecht Paesen, Leuvenaars Stijn Goris en Arthur De Jaegher, Ruben Geys, Kjell De Hondt, Jan Petralia, Simon Folens, Antonio Hernaert uit Veltem-Beisem, dubbele titelverdedigster Karolien Weuts, Leuvense Ines Van Troyen en Victor Campenaerts uit Herent die een topjaar op de weg beleefde, staan vrijdagavond aan de start. Driedubbele titelverdediger Lukas Bosmans’ deelname is nog onzeker gezien de dertiger uit Tremelo op ieder moment voor het eerst vader kan worden. Het BK Beermile begint vanaf 19 uur aan de looppiste aan het sportkot. Daarna is er een afterparty voorzien in fakbar De Sportzak op de Tervuursevest 58 in Heverlee.