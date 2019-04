Nu ook in Leuven: sla alles in de vernieling in de ‘Smash Room’ Bart Mertens

17 april 2019

16u30 2 Leuven Het team achter Escape House Leuven heeft naast een ‘escape room’ nu ook een ‘smash room’ in de aanbieding. Kort samengevat: sla alles in de vernieling en raakt op die manier meteen verlost van al je frustraties.

Escape House aan de Diestsevest in Leuven heeft de ideale oplossing om boosheid, stress of frustratie te laten verdwijnen. Je kan terecht in de zogenaamde ‘Smash Room’ waar je met een knuppel en een hamer aan de slag kan om alles om je heen te vernielen. “In onze ‘Smash Room’ kan je helemaal los gaan. Breek maar af, sla kapot en geraak meteen je frustratie kwijt”, aldus de uitbaters. “We hebben een kamer ingericht met potten, glazen toestellen en nog veel meer.”

Televisies

‘Spelers’ die kiezen voor het kleine pakket (40 euro) krijgen bijvoorbeeld een televisie, twee apparaten en een dertigdelig servies voorgeschoteld. Het grote pakket (80 euro) geeft dan weer recht op twee grote televisies, een kleine televisie, twee apparaten en zowaar een zestigdelig servies. Het maximum aantal ‘smashers’ is beperkt tot twee. De ‘Smash Room’ bezoeken kan enkel op reservatie. Meer info: www.escape-house.be en 0492/12.44.08.