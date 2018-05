Nu ook doodsbedreigingen voor Parys CAMPAGNEBUSJE N-VA-POLITICUS EERDER AL IN BRAND GESTOKEN ANDREAS DE PRYCKER

29 mei 2018

02u38 0 Leuven Het gaat er ongezien hard aan toe in de Leuvense gemeenteraadsverkiezingen. Nadat vandalen vorige week het campagnebusje van Leuvens kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA ) in brand hebben gestoken, heeft de man nu ook via e-mail doodsbedreigingen ontvangen. "Jammer dat ze u niet in brand gestoken hebben. Maar wat niet is, kan nog komen", klinkt het. Parys speelde het bericht door naar politie en parket. De politie neemt de zaak serieus.

"Wij moeten het zekere voor het onzekere nemen. Het is nog niet duidelijk of dit ook de daders van de brandstichting zijn, maar wij onderzoeken alle mogelijke pistes. Als die dader gevat wordt, kan hij of zij een gevangenisstraf krijgen voor schriftelijke bedreigingen. Het is aan de procureur om dat te beslissen", vertelt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. Parys reageert sereen. "Dit is natuurlijk niet leuk. Maar wij blijven verder werken", meent hij. Voorlopig is het gissen naar de identiteit van de verzender. "Daar hebben wij op dit ogenblik nog geen weet van. Er is een proces-verbaal opgemaakt en dat wordt aan het parket doorgegeven. Als die dader vanop een computer thuis die mail heeft gestuurd, is er een grote kans dat wij die persoon vinden. Is de dader gesofisticeerder te werk gegaan, wordt het al lastiger", geeft Del Piero nog mee.





Bewuste actie tegen N-VA

Vorige week nog, in de nacht van woensdag op donderdag, werd het campagnebusje van Parys in brand gestoken. Het vuur werd rond 2.30 uur aangestoken ter hoogte van de band en verwoestte de caravan volledig. Dat bevestigde de branddeskundige van het parket.





"Het gaat hier om een bewuste actie tegen de N-VA. Er zijn in de omgeving immers geen andere beschadigingen geregistreerd, zodat het niet gaat om puur vandalisme. Dit geweld tegen onze partij moet stoppen. Een tijd geleden werden partijleden lastig gevallen tijdens een fietstocht in het kader van Kom op tegen Kanker en afgelopen zaterdag werd onze praalwagen tijdens de Pride Parade in Brussel aangevallen", aldus Parys, die toen een oproep lanceerde om ondanks het verschil in mening vreedzaam in dialoog te gaan en mekaars mening te respecteren. Een oproep die blijkbaar niet door iedereen gehoord werd. Parys laat zich niet uit zijn lood slaan. "We laten ons door deze actie echter in geen geval intimideren en gaan vanaf nu dubbel zo hard ons best doen om onze voorstellen voor een ander en beter Leuven aan de man te brengen. In plaats van met de caravan zullen wij de komende tijd met een tent de boer opgaan en verder zoeken naar creatieve oplossingen. Maar het moge duidelijk zijn. Hier is een rode lijn overschreden. Vorige week al, en nu zeker", aldus Parys.





Politie en parket konden gisteren nog niet meer informatie kwijt over de mogelijke dader(s) van de brandstichting.