Notoir druggebruiker blijft stelen: 10 maanden cel 14 april 2018

02u38 0

Voor verschillende winkeldiefstallen moet de 38-jarige Jimmy B. uit Leuven 10 maanden naar de cel. De notoir druggebruiker stal in de zomer van 2017 elf pakjes tabak bij Colruyt, gsm's en tablets bij Fnac en drank bij Carrefour. Dat zou hij verkopen om zijn drugs te financieren.





De dertiger werd vorig jaar nog veroordeeld tot drie jaar cel omdat hij een heroïnedode op zijn geweten had. Hij is blijkbaar op vrije voeten maar daagde niet op in de rechtbank. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 10 maanden. (KAR)