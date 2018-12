Nog meer toponderzoek in Leuven Flanders Make en Sirris openen Industrie 4.0 labo’s op Wetenschapspark Bart Mertens

05 december 2018

18u40 0 Leuven Flanders Make en Sirris openden vandaag hun gloednieuwe kantoren en onderzoeksinfrastructuur in het Wetenschapspark van Leuven. Vlaams Innovatieminister Philippe Muyters (N-VA) was ook van de partij. “Deze investering in een nieuw gebouw voor toponderzoek illustreert de belangrijke rol die Flanders Make en Sirris spelen om aan te sluiten bij de vierde industriële revolutie.”

De industrie in Vlaanderen zet steeds meer in op digitalisatie en spelen zo in op de wereldwijde trends. De vraag naar slimme producten en productiesystemen stijgt immers en Leuven mag als kennisstad niet achterblijven. Meer zelfs, Leuven moet een leidende rol nemen in die evolutie. Gisteren werd alweer een nieuwe stap gezet met de opening van een nieuwe onderzoeksinfrastructuur van Flanders Make en Sirris in het Wetenschapspark in Leuven.

Internationale concurrentie

“Om onze industrie in Vlaanderen optimaal te ondersteunen in de digitale transformatie hebben we een hoogtechnologische onderzoeksinfrastructuur nodig”, zegt Urbain Vandeurzen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Flanders Make en ere-voorzitter van Voka. “Flanders Make en Sirris ondersteunen bedrijven vanaf nu bij hun onderzoeks- en innovatieprojecten vanuit nieuwe labo’s in het Leuvense wetenschapspark. Hier kunnen bedrijven hun nieuwe producten en processen onder deskundige begeleiding evalueren, valideren en demonstreren. Zo versnellen ze hun product- en procesinnovatie en kunnen ze de internationale concurrentie aan.”

Deze investering illustreert het vertrouwen in de toekomst Minister Philippe Muyters (N-VA)

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters (N-VA) ondersteunt beide organisaties en was gisteren ook aanwezig bij de officiële opening. “Deze investering in een nieuw gebouw en toponderzoekinfrastructuur illustreert het vertrouwen van de regering in de toekomst van onze industrie en in de belangrijke rol die Flanders Make en Sirris hierin spelen. Voor de Vlaamse overheid is investeren in onderzoek en ontwikkeling een topprioriteit om aan te sluiten bij de vierde industriële revolutie en zo de welvaart in Vlaanderen te garanderen.”

Zelfrijdende tractor

Enkele highlights van de infrastructuur bij Flanders Make zijn een nieuwe generatie 3D-printer, een labo voor onderzoek naar het inzetten van drones voor inspectie en transport in fabrieken, een zelfrijdende tractor voor onderzoek naar autonoom rijdende terreinvoertuigen en een labo voor de optimalisatie van machine-aandrijvingen. Dirk Torfs, CEO van Flanders Make: “Wij bouwen in Leuven ons competentiecentrum voor machinebouw verder uit. We helpen hoogtechnologische bedrijven om slimme autonome machines te realiseren die producten op maat kunnen maken aan de kost van serieproductie.” Herman Derache, algemeen Directeur bij Sirris, tot slot ziet in de nieuwe labo’s een opportuniteit om onze bedrijven ‘futureproof’ te maken. “Sirris zal in deze nieuwe hoogtechnologische site in Leuven de knowhow verder opschalen om grote groepen bedrijven te ondersteunen. Onze technologie experts bieden bedrijven, waaronder vele KMO’s, hulp om de juiste technologische keuzes te maken in de toekomst.”