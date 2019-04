Nog meer slecht nieuws voor Leuvense middenstand: fysieke winkel van bekroonde bloemenzaak Young Amadeus sluit de deuren Bart Mertens

01 april 2019

10u30 0 Leuven De bekende Leuvense bloemenzaak Young Amadeus in de Wandelingenstraat sluit eind mei de deuren. Daarmee verliest de binnenstad één van haar mooiste ‘fysieke’ winkels. “Als beleidsmakers keuzes maken, doen klanten en handelaars dat ook. Vanaf 1 juni zal ‘Tom Nackaerts Floral Design’ werken vanuit gesloten atelier en rechtstreeks naar de klant”, laten Tom Nackaerts en Peter Van Dessel weten.

De Leuvense middenstand zit in zwaar weer. Vorige raakte al bekend dat de enorm gewaardeerde zaak Kookhuys Mafrans binnen enkele maanden definitief de deuren zal sluiten in de Diestsestraat. Ook de sluiting van lederwaren Delsart in de Bondgenotenlaan is definitief na het overlijden van uitbaatster Martine Delsart in maart. Met Delsart verdwijnt er een familiezaak die op de kaar stond sinds 1840. Mafrans heeft dan weer 104 jaar op de teller. Opvolging blijkt vaak een probleem bij familiezaken want kinderen zien het vaak niet zitten om de zaak voort te zetten in de snel veranderende omstandigheden van vandaag, zowel bij de consumenten als in het beleid van de stad.

Droomproject

Niet zelden zijn het bekende zaken die sluiten in Leuven en daar komt nu nog een grote naam bij: Young Amadeus in de Wandelingenstraat. De bekende bloemenzaak bouwde sinds mei 2007 een stevige reputatie op tot ver buiten de grenzen van Leuven. Tom Nackaerts en Peter Van Dessel begonnen met veel passie aan hun droomproject met de opening van een fysieke winkel in de Mechelsestraat op 14 november 2008 als logisch gevolg. Die zaak werd al snel te klein waardoor de uitbaters kozen voor de verhuizing naar een nieuw pand in de nabijgelegen Wandelingenstraat. ‘Young Amadeus Lifestylestore’ opende er op 1 februari 2014 de deuren. Tot zover de recente geschiedenis van één van de meest kleurrijke zaken in de stad. Nu schrijven Tom Nackaerts en Peter Van Dessel een nieuw hoofdstuk in hun verhaal.

Bijna elf jaar lang hebben we kleur en geur gebracht in het hart van Leuven Tom Nackaerts en Peter Van Dessel van Young Amadeus

“We schreven een bloeiend verhaal”, laten de zaakvoerders optekenen. “Bijna elf jaar lang hebben we kleur en geur gebracht in het hart van Leuven. Elke dag hebben we met passie voor het vak opgefleurd. Maar als beleidsmakers keuzes maken dan doen klanten en handelaars dat ook. Wij werkten hard aan een duurzaam project om zelf naar onze fleurige klanten toe te gaan. Dat is wat meer dan ooit van ons verwacht wordt en dat is wat wij gaan doen. Vanaf 1 juni zal ‘Tom Nackaerts Floral Design’ werken vanuit een gesloten atelier en rechtstreeks naar de klant gaan. Met dezelfde passie, kwaliteit en met het nodige geduld zullen we daar de mooiste creaties maken.”

Wekelijks zullen we boeketten presenteren die met een muisklik zo bij jou thuis staan Tom Nackaerts en Peter Van Dessel

Of met andere woorden: Young Amadeus slaat een nieuwe weg in maar verdwijnt wel uit de binnenstad als fysieke winkel. “Young Amadeus zal op 29 mei inderdaad als winkel verdwijnen maar tegelijkertijd zijn we nog nooit zo dichtbij zijn geweest voor de klanten. We blijven werken aan onze talrijke events, bloemenabonnementen en zullen wekelijks enkele stijlvolle boeketten presenteren die met een muisklik zo bij jou thuis staan. Het is de start van een nieuw b(l)oeiend avontuur”, besluiten Tom Nackaerts en Peter Van Dessel. Nog dit: vanaf 2 april organiseert Young Amadeus een uitverkoop met kortingen van -25 %. Uitzonderlijk zal de winkel op 2 april de deuren openen tot 20 uur.

Meer info: www.youngamadeus.be