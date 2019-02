Nipplegate en Peter Pan-syndroom in Kessel-Lo Stefan Van de Weyer

02 februari 2019

23u09 0 Leuven In de slotaflevering van Zo Man Zo Vrouw op dinsdag 5 februari heeft stylist Jani een vette kluif aan Joris (29) en Sabine (28) uit Kessel-Lo. Sabine houdt van piercings en tatoeages en die wil ze ook showen aan de buitenwereld. Haar partner Joris ziet het soberder, een zwembroek in combinatie met een dikke pandatrui is dan ook geen uitzondering.

Zijn kledij moet vooral goedkoop en comfortabel zijn. “Ik noem dit het Peter Pan-syndroom. In zijn hoofd is hij nog steeds twaalf jaar en zo kleedt hij zich ook”, zucht Sabine. Als ze uitgaat, is het wat Sabine betreft bloot, bloter, blootst. Zelfs ondergoed komt er niet altijd aan te pas. Sabine staat graag in de spotlight, Joris allerminst. Joris weet wat hij wil, zijn vrouw een make-under geven, zodat ze hen wat minder aanstaren wanneer ze samen over straat lopen. En daar is Jani het ook mee eens. “Voor een veganiste te zijn, kleedt Sabine zich als een hespenrol (lacht).” En ook Sabine heeft een hele andere man voor ogen, eentje met stijl en klasse. Al zal het geen gemakkelijke opdracht worden, want Joris is niet bepaald een shopping queen. “Ik ben nog nooit in een shoppingcentrum geweest. Mijn moeder koopt mijn kleren altijd, dus dit is een hele ervaring.”

Wie de volledige transformatie wil zien, kan dinsdag vanaf 20.35 uur een kijkje nemen op Vier.