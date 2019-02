Nieuwe website in Leuven: www.leuvenvrijwilligt.be Bart Mertens

24 februari 2019

13u00 0 Leuven Tijdens de Week van de Vrijwilliger, van 23 februari tot 3 maart, brengt de stad Leuven het vrijwilligerswerk dichter bij de Leuvenaars. Met een tool van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vinden geïnteresseerden voortaan vrijwilligersmogelijkheden in hun eigen buurt op de website van de stad Leuven via www.leuvenvrijwilligt.be.

Leerlingen helpen met huiswerkbegeleiding, een bezoek brengen aan ouderen die nood hebben aan gezelschap, boeken op zijn plaats zetten in de bib of helpen in het onderhoud van een natuurgebied…Het gebeurt allemaal door vrijwilligers. “Het werk van al deze vrijwilligers vervult een fundamentele rol in onze samenleving en draagt bij tot het sterke sociale weefsel dat Leuven zo typeert”, vertelt sp.a-schepen Bieke Verlinden, bevoegd voor Zorg en Welzijn. “Het is echter niet altijd eenvoudig om de vele mensen die zich graag vrijwillig willen inzetten te matchen met organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. Daarom rolt de stad Leuven een ambitieus vrijwilligersbeleid uit dat Leuvense organisaties en vrijwilligers dichter bij elkaar brengt en ondersteunt.”

Vraag en aanbod

Het startpunt is databank www.vrijwilligerswerk.be van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Daar kunnen verenigingen gratis en eenvoudig een account aanmaken en verschillende vrijwilligersvacatures ingeven. “Onder meer met behulp van de tool van het Steunpunt zet de stad Leuven nu alles op alles om het vrijwilligerswerk in en rond de stad te ondersteunen, promoten en waarderen. Alle vacatures voor Leuven worden vanaf nu automatisch zichtbaar op de stadswebsite, dankzij www.leuvenvrijwilligt.be. Vraag en aanbod in en rond de stad worden dus veel dichter bij elkaar gebracht. Zo wordt het voor Leuvenaars heel wat gemakkelijker om de vrijwilligersmogelijkheden in Leuven te ontdekken”, besluit schepen Bieke Verlinden.

