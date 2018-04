Nieuwe voorzitter bij Aquatics 12 april 2018

Leuven Aquatics heeft Olympiër Sidney Appelboom voorgedragen als kandidaat-voorzitter van de Koninklijke Belgische Zwembond. Appelboom is vandaag bekend bij het grote publiek als de expert-commentatorstem tijdens grote zwemkampioenschappen op de VRT en was deelnemer op de Olympische Spelen in Seoul. Appelboom was ook coach van heel wat Belgische toppers na zijn eigen sportieve carrière.





Connecties

"Sidney Appelboom heeft een achtergrond in zowel waterpolo als competitiezwemmen op hoog niveau. Appelboom is niet enkel sportief de beste keuze maar hij is ook iemand met connecties in het bedrijfsleven, de media en de internationale zwemwereld. We hebben iemand nodig die over de landsgrenzen heen durft kijken", klinkt het. Appelboom zelf ziet de uitdaging wel zitten. "Ik speel al een tijdje met het idee om me kandidaat te stellen voor het voorzitterschap", vertelt Appelboom. "Hoewel we de voorbije jaren groeiden en succes kenden, zie ik nog heel wat opportuniteiten." Op 15 mei kiest de KBZB een opvolger voor uittredend voorzitter Michel Louwagie.





(BMK)