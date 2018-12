Nieuwe topsporthal in Leuven Nationale volleybalteams vinden onderdak in splinternieuwe infrastructuur Bart Mertens

10 december 2018

19u15 0 Leuven De KU Leuven heeft een nieuwe topsporthal voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters en rector Luc Sels. Het gaat om een zaal voor balsporten zoals zaalvoetbal, handbal en basketbal. De nieuwe sporthal wordt ook het nieuwe onderkomen voor de trainingen van de nationale volleybalteams Red Dragons en Yellow Tigers.

Leuven wil zich in de toekomst nog meer op de kaart zetten als topsportstad. Dat proces is al enkele jaren aan de gang met infrastructuur voor diverse sporten. “Van wielrennen tot volleybal…Leuven staat op de kaart als sportstad. We blijven investeren in infrastructuur zodat wedstrijden en kampioenschappen in onze stad georganiseerd kunnen worden”, aldus schepen van Sport Erik Vanderheiden over de ambities van Leuven als topsportstad.

Ook de KU Leuven is een belangrijke speler voor topsport in Leuven. Heel wat topsporters vonden al de weg naar de universiteit om zich professioneel te laten begeleiden maar de Leuvense universiteit realiseert zelf ook infrastructuur. Drie jaar geleden opende bijvoorbeeld de indoor atletiekhal de deuren en nu is het de beurt aan een zaal voor verschillende teamsporten. De nieuwe topsorthal is een pareltje en wordt onder meer het nieuwe oefenterrein voor de nationale volleybalteams Red Dragons en Yellow Tigers.

Kinezaal

De KU Leuven kreeg financiële steun van de Vlaamse regering voor de realisatie van de topsporthal. Minister Philippe Muyters (N-VA) kwam zelf langs om het resultaat te bekijken. “De zaal wordt de nieuwe thuis voor de nationale volleybalploegen maar is ook geschikt voor andere balsporten zoals basketbal, zaalvoetbal en handbal. Dag op dag drie jaar na de opening van de indoor atletiekhal kan het Universitair Sportcentrum van de KU Leuven alweer een nieuwe verwezenlijking voorstellen”, aldus minister Muyters.

Ondanks de benaming ‘topsporthal’ is de infrastructuur niet enkel toegankelijk voor topsporters. “Ook studenten van de KU Leuven en andere sportkaarthouders kunnen hun sportieve hart ophalen in de hal. De studenten van de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen krijgen er balsportlessen en kunnen praktijkervaring opdoen in de bijhorende kinezaal. ’s Avonds en in de weekends biedt het Universitair Sportcentrum eveneens verschillende activiteiten aan in de topsporthal. De universitaire basketbalteams tekenden alvast present voor een leuke demowedstrijd om de topsporthal officieel in te spelen.”