Nieuwe start voor Dal Pesce Innamorato

08 juni 2018

02u53 0 Leuven Het bekende Leuvense restaurant Dal Pesce Innamorato heropent nog deze maand de deuren in de Bogaardenstraat in Leuven. Voor uitbater Domenico Maselli (53) is de nieuwe locatie een droom die werkelijkheid wordt nadat zijn restaurant in de Tiensestraat op 25 november 2016 uitbrandde.

Op vrijdag 25 november 2016 zat Domenico Maselli in zak en as... Letterlijk zelfs, want even na 22 uur brak er een zware brand uit in zijn restaurant Dal Pesce Innamorato in de Tiensestraat in Leuven. De succeszaak van de Italiaan -die in 2016 nog was uitgeroepen tot pizzaiola van het jaar- kon niet worden gered door de brandweer.





Al snel ontstonden er solidariteitsacties voor de 53-jarige Domenico en zijn gezin. Zo mocht Domenico pizza's bakken op de Leuvense Kerstmarkt en ook de uitbaters van So Meeting Point op het H. Hooverplein sprongen in de bres. Dankzij leuke tekeningen werd een mooi bedrag ingezameld voor Domenico maar toch was de welgekomen solidariteit onvoldoende om een doorstart te maken.





"Ik ging een tijdje terug naar Italië en opende daar restaurant Terra Mare in Treviso. Ondertussen bleef ik zoeken naar een pand in Leuven om Dal Pesce Innamorato nieuw leven in te blazen. Die zoektocht heeft even geduurd maar is nu ten einde gekomen. Ik vond een nieuwe locatie in de Bogaardenstraat op de hoek met de Maria Theresiastraat. We zijn momenteel hard aan het werken in het pand zodat we nog deze maand de deuren kunnen openen", vertelt Domenico Maselli.





Met de heropening in het vooruitzicht komt er voor Domenico een droom uit want hij woont ondanks zijn liefde voor thuisland Italië graag in ons land. "Ik ben terug en ik ben hier om nog heel lang te blijven. We hebben zopas een woning gekocht in de Bogaardenstraat, op een boogscheut van onze nieuwe locatie. Ik zie de toekomst heel rooskleurig. In het nieuwe pand hebben we een veertigtal plaatsen waar mensen rustig kunnen genieten van authentieke Italiaanse recepten. Verder komt er ook nog een afdeling 'take away' via de venster die grenst aan de Maria Theresiastraat. De mensen kunnen daar lekkere pasta's en pizza's komen afhalen. Dat is leuk voor de vele studenten die in de wijk wonen maar ook voor de buurtbewoners. Ik ben er zeker van dat we een mooi nieuw verhaal kunnen schrijven met Dal Pesce Innamorato op deze nieuwe locatie. Mede dankzij de solidariteit van de vele Leuvenaars staan we terug voor een mooie toekomst na de diepe teleurstelling die volgde op die zware brand."