Nieuwe schouder voor chef-kok PATRON VAN KOKOON ÉN BARBECUEKAMPIOEN WACHT LANGE REVALIDATIE BART MERTENS

19 januari 2018

02u25 0 Leuven De Leuvense kok Guy Vantoortelboom staat een lange revalidatie te wachten na een zware operatie aan zijn schouder. Daardoor zijn restaurant Kokoon en Traiteur Kapucijn bij wijze van spreken onthoofd: het creatieve brein is geruime tijd out. Bovendien brengt de operatie de voorbereidingen voor de barbecuekampioenschappen in gevaar. "De keuze was simpel: een nieuwe schouder of het einde van mijn carrière", aldus Guy Vantoortelboom (49).

Een kok met één arm is zoals een voetballer met één voet: werkloos. Voor de bekende Leuvense chef-kok Guy Vantoortelboom werd dat ei zo na het doemscenario. Vantoortelboom is nog maar 49 jaar, maar ondervond al enkele jaren dat zijn rechterschouder niet meer functioneerde zoals het hoorde. Het probleem verergerde almaar en uiteindelijk volgde de diagnose: artritis. Voor Guy Vantoortelboom was de keuze hard maar eenvoudig: een nieuwe schouder of het einde van zijn carrière als kok. Vantoortelboom kwam terecht bij orthopedisch chirurg Dirk Depré, die de zware operatie uitvoerde in de Sint-Jozefskliniek in Izegem.





Enige optie

"De ingreep was absoluut noodzakelijk, want ik werd alsmaar vaker geconfronteerd met een pijnlijke schouder die niet meer werkte zoals het hoort. Op het einde kon ik niet meer koken. Mijn schouder bleek helemaal versleten en moest volledig vervangen worden. Kapot gewerkt, zeg maar. Mijn pezen zagen enorm af en de kans bestond dat ik mijn arm niet meer zou kunnen gebruiken op termijn tenzij ik die zware operatie onderging. Koken met één arm zag ik niet zitten en daarom heb ik de ingreep laten uitvoeren. Ik ben blij dat ik in de toekomst weer in de potten zal kunnen roeren. Stel je voor dat die schouder me mijn carrière had gekost."





Ondertussen heeft Guy Vantoortelboom het ziekenhuis verlaten en is hij thuis begonnen aan een lange revalidatie. "De eerste zes weken mag ik mijn arm niet bewegen. Daarna volgt een lange revalidatie met veel kinesitherapie om mijn schouder terug te leren gebruiken. Het zal een harde periode worden maar het is nu eenmaal noodzakelijk. Voor mijn zaken - restaurant Kokoon en Traiteur Kapucijn - is dat geen ideaal scenario maar ik zal de komende tijd wel in mijn hoofd koken. Ik kan gelukkig rekenen op een goed team om de culinaire ideeën om te zetten in de praktijk. De operatie heeft wel één voordeel: ik ben gestopt met roken. Ook dat moest echt want anders komt de genezing in gevaar."





Trainingen

De nieuwe schouder brengt ook de plannen van Vantoortelboom in de war om te evolueren naar een nog hoger niveau op de kampioenschappen barbecue. Vorig jaar mocht hij met zijn team Smoke On The Wild Site nog deelnemen aan het prestigieuze Jack Daniel's World Championship Invitational Barbecue-kampioenschap in Lynchburg, Tennessee (USA). Samen met Stijn Gille, Kjell Van Laer, Roland Severijns, Bi Herman, Danny Bout en Frank Dekeyser verdedigde Vantoortelboom er de Belgische eer in competitie met 74 Amerikaanse en 23 internationale teams. Smoke On The Wild Site werd uitgenodigd omdat team in juli 2017 het BBQ-tornooi in Wenen won. "Mijn zware operatie is geen cadeau voor de geplande trainingen maar toch zal ik proberen om vaak aanwezig te zijn", legt Guy Vantoortelboom uit. "Uiteraard zal ik met één arm niet kunnen doen wat ik gewoonlijk doe maar de nieuwe schouder is zeker geen reden om minder ambities te hebben op het nationale en internationale toneel van de barbecuekampioenschappen. Ik blijf strijdvaardig en ga er alles aan doen om zo snel mogelijk weer in het leven te staan als een gedreven kok met twee armen."